Значительная доля нового предложения в 2018 г. (48% GLA) будет размещена за пределами МКАД, в том числе, 32% в Московской области, сообщает компания CBRE.
По мнению аналитиков, это обусловлено ограниченным предложением земельных участков для строительства объектов внутри Московской кольцевой автодороги.
Также ожидается инфляционный рост премиальных ставок аренды торговых помещений до конца 2018 г. на 4-6% до 208 000 — 212 000 руб. кв.м в год.
По данным CBRE, в первом полугодии 2018 года на московский рынок вышли 13 новых брендов, и 3 бренда покинули рынок. Количество новых брендов на 10 меньше, чем годом ранее.
Отмечается, что среди иностранных брендов, уже представленных на российском рынке, многие планируют дальнейшее развитие. Среди них можно отметить: McDonalds, Burger King, Under Armour, LC Waikiki, Metro Cash&Carry и OBI. Ikea и Leroy Merlin, параллельно с крупными форматами, начали развитие компактного формата "showroom", открыв в текущем году первые магазины.
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