Инвесторы вкладывают в строительство в ТиНАО 150 млрд руб. в год

Ежегодный объем частных инвестиций в строительство в "новой" Москве составляет около 150 млрд рублей, заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента развития присоединенных территорий столицы Владимир Жидкин.

По словам В. Жидкина, ежегодный объем частных инвестиций в строительство на присоединенных территориях составляет порядка 150 млрд рублей. "Мы прогнозируем, что в ближайшие годы объем частных инвестиций будет расти", — подчеркнул руководитель департамента.

Он отметил, что это связано с ростом привлекательности территорий, а также с системным развитием транспортной инфраструктуры.

"Туда, где появляется транспорт, всегда приходят инвестиции, а в последние годы в "новой" Москве активно строятся и дороги, и метро. Планируется реконструкция железных дорог, а в перспективе появится и трамвай", — добавил руководитель департамента развития присоединенных территорий столицы.

В. Жидкин рассказал, что всего с момента присоединения новых округов в строительство на территории ТиНАО вложено около 850 млрд рублей, из которых бюджетные инвестиции составили всего порядка 30 млрд.

Ранее сообщалось, что на территории Новой Москвы строится 1,5 млн кв.м жилья в год. В этом году Новая Москва получит две линии метро — продлят Калининско-Солнцевскую и Сокольническую ветки. Осенью в Новой Москве заработает станция "Рассказовка".