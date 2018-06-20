Ежегодный объем частных инвестиций в строительство в "новой" Москве составляет около 150 млрд рублей, заявил на пресс-конференции в среду руководитель департамента развития присоединенных территорий столицы Владимир Жидкин.
По словам В. Жидкина, ежегодный объем частных инвестиций в строительство на присоединенных территориях составляет порядка 150 млрд рублей. "Мы прогнозируем, что в ближайшие годы объем частных инвестиций будет расти", — подчеркнул руководитель департамента.
Он отметил, что это связано с ростом привлекательности территорий, а также с системным развитием транспортной инфраструктуры.
"Туда, где появляется транспорт, всегда приходят инвестиции, а в последние годы в "новой" Москве активно строятся и дороги, и метро. Планируется реконструкция железных дорог, а в перспективе появится и трамвай", — добавил руководитель департамента развития присоединенных территорий столицы.
В. Жидкин рассказал, что всего с момента присоединения новых округов в строительство на территории ТиНАО вложено около 850 млрд рублей, из которых бюджетные инвестиции составили всего порядка 30 млрд.
Ранее сообщалось, что на территории Новой Москвы строится 1,5 млн кв.м жилья в год. В этом году Новая Москва получит две линии метро — продлят Калининско-Солнцевскую и Сокольническую ветки. Осенью в Новой Москве заработает станция "Рассказовка".
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