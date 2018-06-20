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Источник Правда.Ру

Дома реновации в "новой" Москве начнут строить в этом году

Экономика » Недвижимость

Строительство первых домов по программе реновации жилья в "новой" Москве начнется до конца текущего года, сообщил журналистам в среду глава департамента развития присоединенных территорий столицы Владимир Жидкин.

По словам В.Жидкина, строительство первых домов по этой программе начнеся уже до конца этого года. "А закончим ее в 2025 году", подчеркнул глава департамента.

В.Жидкин уточнил, что в ТиНАО в программу вошел 251 дом на 8 251 квартиру.

"Уже подобраны стартовые площадки. Всего для расселения старых домов потребуется 365 тыс. кв.м нового жилья", — отметил Владимир Жидкин.

По словам главы департамента развития присоединенных территорий столицы, на данный момент уже разработана документация на строительство почти 200 тыс. кв.м жилья.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году по ней предполагается расселить свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 млн человек.

Также предусматривается строительство за счет города не менее 30 миллионов квадратных метров нового жилья. В 2018 году по программе планируется ввести в эксплуатацию 30 домов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

 

 

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Темы недвижимость строительство реновация жилья программа реновации
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