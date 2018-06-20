Планов по строительству мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов в "новой" Москве нет, сообщил журналистам в среду глава департамента развития присоединенных территорий столицы Владимир Жидкин.
По словам глава департамента, ни планов, ни решений по размещению объектов утилизации или переработки мусора в "новой" Москве нет. И не предвидится, подчеркнул В. Жидкин.
Он отметил, что из-за плотности застройки под такие объекты в ТиНАО практически невозможно подобрать площадки.
Ранее сообщалось, что в Московской области к весне 2019 года заложат четыре предприятия по переработке и промышленной сортировке мусора, в том числе в Ногинске и Солнечногорске. Структура госкорпорации "Ростех" инвестирует в эти проекты около 15 млрд рублей.
Мэр Сергей Собянин сообщал, что столица будет ежегодно предоставлять Подмосковью около 3 млрд рублей на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов.
Напомним, что в Москве за последние четыре года проведено 9 тендеров на право заключения 15-летних контрактов на вывоз мусора. Общая сумма распределенных средств - 142 миллиарда рублей.
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