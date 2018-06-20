В ближайшие десять лет в "новой" Москве планируется построить 17,3 млн кв.м жилья, сообщил журналистам в среду глава департамента развития присоединенных территорий столицы Владимир Жидкин.
По словам В. Жидкина, за десять лет будет введено в эксплуатацию около 17,3 млн кв.м жилья, а также 12,3 млн кв.м коммерческих площадей.
Глава департамента отметил, что интерес к реализации проектов в "новой" Москве у инвесторов сохраняется и даже растет. С момента присоединения в двух новых округах построено 10,5 млн кв.м жилья и 3,1 млн кв.м нежилой недвижимости.
"Сейчас мы строим жилье качественно нового уровня, это дворы без машин, современные фасады. Причем это относится ко всем ценовым сегментам", — сказал Жидкин.
Ранее глава департамента развития присоединенных территорий столицы заявлял, что на территории Новой Москвы строится 1,5 млн кв.м жилья в год. Помимо этого, на присоединенных территориях развивается транспортное сообщение.
В частности, в этом году Новая Москва получит две линии метро - продлят Калининско-Солнцевскую и Сокольническую ветки. Осенью в Новой Москве заработает станция "Рассказовка".
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