Столичные власти рассматривают возможность достройки за свой счет долгостроя ЖК "Академ-Палас"на юго-западе столицы по адресу Проспект Вернадского -78, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Как сообщил глава столичного стройкомплекса, Москва обратилась к федеральным структурам с просьбой о передаче земельного участка, на котором расположен ЖК "Академ-Палас" , в собственность города, чтобы начать работы.
Напомним, что инвестконтракт на строительство многофункционального жилого комплекса "Академ-Палас" на проспекте Вернадского был заключен в 2003 году. Участок расположен на территории МГТУ "Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики" (МИРЭА). Проектом было предусмотрено возведение 538 квартир.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в московском реестре проблемных объектов числится 31 адрес. Из них 25 объектов находятся под контролем города. Их реализация идет согласно "дорожным картам". Благодаря комплексу мер, принятых городом, за последние 6 лет удалось завершить строительство 37 проблемных объектов. Более 11 800 семей получили свои долгожданные квартиры.
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