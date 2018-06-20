Москва планирует вернуть часть средств от достройки ЖК «Царицыно»‍

Городские власти рассматривают возможность возврата части средств, затраченных городом на достройку ЖК "Царицыно". Об этом заявил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, в настоящее время перед городом стоит главная задача — решить проблему обманутых дольщиков. При этом он подчеркнул, что по первым двум очередям этого долгостроя, где есть обманутые дольщики, возможность возврата средств не рассматриваются.

Часть средств может быть возвращена в казну города от реализации третьей очереди ЖК "Царицыно, где обманутых дольщиков пока нет, отметил глава столичного стройкомплекса.

Сообщалось, что ЖК "Царицыно" было решено достроить за счет бюджета города путем передачи новому застройщику. На достройку проблемного объекта было выделено около 3 млрд рублей.

Напомним, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено.

Ранее сообщалось, что власти Москвы взяли на себя обязательства по достройке объекта. Первая очередь ЖК "Царицыно" может быть достроена уже через год-полтора.