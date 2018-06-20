Часть апартаментов может быть юридически приравнена по статусу к жилью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам главы столичного стройкомплекса, сейчас коллеги в Госдуме рассматривают возможность присвоения статуса жилья части апартаментов. В каком виде это будет сделано и в какие сроки, пока говорить преждевременно, сказал заместитель мэра.
По мнению Марата Хуснуллина, при присвоении нового статуса целесообразно рассматривать обеспеченность апартаментов транспортной инфраструктурой и социальными объектами.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства подчеркнул, что ежегодно в столице вводится в эксплуатацию от 200 до 500 тыс. кв.м апартаментов.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий апартаменты к жилью. В настоящее время апартаменты в России носят статус нежилых помещений — люди могут в них жить, но не могут зарегистрироваться. Новый законопроект предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания, в жилые.
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