Со следующего года экспертиза проектов по госзаказу в Москве будет осуществляться по стандартам BIM-технологий, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам главы столичного стройкомплекса, власти Москвы ведут постоянную работу по оптимизации процесса строительства, сокращению сроков на оформление разрешительной документации, а также переводу обязательных административных процедур в электронный вид.
Марат Хуснуллин отметил, что со следующего года экспертиза проектов городского заказа будет проводиться с применением технологий информационного моделирования (BIM).
"Мы выделили дополнительные средства на обучение и подготовку своих специалистов, а также закупку необходимого оборудования", — добавил заместитель мэра.
Напомним, в 2014 года стартовала российская государственная программа по поэтапному внедрению BIM. Развитие получило нормативно-техническое регулирование для постепенного в перехода экономики в единый цифровой формат.
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