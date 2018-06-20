Москва вводит в строительстве стандарты BIM

Со следующего года экспертиза проектов по госзаказу в Москве будет осуществляться по стандартам BIM-технологий, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы столичного стройкомплекса, власти Москвы ведут постоянную работу по оптимизации процесса строительства, сокращению сроков на оформление разрешительной документации, а также переводу обязательных административных процедур в электронный вид.

Марат Хуснуллин отметил, что со следующего года экспертиза проектов городского заказа будет проводиться с применением технологий информационного моделирования (BIM).

"Мы выделили дополнительные средства на обучение и подготовку своих специалистов, а также закупку необходимого оборудования", — добавил заместитель мэра.

Напомним, в 2014 года стартовала российская государственная программа по поэтапному внедрению BIM. Развитие получило нормативно-техническое регулирование для постепенного в перехода экономики в единый цифровой формат.