Столичные стройки привлекают не более 10% иностранцев

Не более 10% иностранных рабочих работает на стройках городского заказа в столичном мегаполисе, заявил в среду заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и вопросам градостроительства Марат Хуснуллин.

По словам главы столичного стройкомплекса, около 20% строителей, занятых на московских стройках — москвичи. Еще от 30 до 80% по разным направлениям — россияне и не более 10% рабочих — иностранцы, подчеркнул Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и вопросам градостроительства отметил, что для привлечения дополнительных квалифицированных рабочих в Москве было принято решение об увеличении заработной платы квалифицированным рабочим на стройках городского заказа в среднем на 10%.

Ранее сообщалось, что московская строительная отрасль испытывает дефицит в 50 тыс. специалистов для реализации целого ряда мегапроектов. В частности, для программы реновации не хватает рабочих-отделочников. Ряд крупных застройщиков и девелоперов организовывают собственные учебные программы для подготовки кадров.