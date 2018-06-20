Не более 10% иностранных рабочих работает на стройках городского заказа в столичном мегаполисе, заявил в среду заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и вопросам градостроительства Марат Хуснуллин.
По словам главы столичного стройкомплекса, около 20% строителей, занятых на московских стройках — москвичи. Еще от 30 до 80% по разным направлениям — россияне и не более 10% рабочих — иностранцы, подчеркнул Марат Хуснуллин.
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и вопросам градостроительства отметил, что для привлечения дополнительных квалифицированных рабочих в Москве было принято решение об увеличении заработной платы квалифицированным рабочим на стройках городского заказа в среднем на 10%.
Ранее сообщалось, что московская строительная отрасль испытывает дефицит в 50 тыс. специалистов для реализации целого ряда мегапроектов. В частности, для программы реновации не хватает рабочих-отделочников. Ряд крупных застройщиков и девелоперов организовывают собственные учебные программы для подготовки кадров.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.