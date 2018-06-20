Для программы реновации жилья в Москве не хватает рабочих-отделочников, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам главы столичного стройкомплекса, для программы реновации не хватает рабочих-отделочников. При этом таких проблем с рабочими других специальностей нет, подчеркнул Марат Хуснуллин.
Это связано с резким увеличением объемов строительства жилья в рамках программы. Возможно, придется пересматривать расценки по оплате труда для рабочих. Для этого, возможно, будут запущены специальные обучающие программы, отметил заммэра.
Он подчеркнул, что ряд крупных застройщиков и девелоперов также организовывают собственные учебные программы для подготовки кадров.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что московская строительная отрасль испытывает дефицит в 50 тыс. специалистов для реализации целого ряда мегапроектов. Это и реновация, и Московские центральные диаметры, и обширная программа строительства метро.
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