Московским стройкам не хватает 50 тыс. специалистов

Для программы реновации жилья в Москве не хватает рабочих-отделочников, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы столичного стройкомплекса, для программы реновации не хватает рабочих-отделочников. При этом таких проблем с рабочими других специальностей нет, подчеркнул Марат Хуснуллин.

Это связано с резким увеличением объемов строительства жилья в рамках программы. Возможно, придется пересматривать расценки по оплате труда для рабочих. Для этого, возможно, будут запущены специальные обучающие программы, отметил заммэра.

Он подчеркнул, что ряд крупных застройщиков и девелоперов также организовывают собственные учебные программы для подготовки кадров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что московская строительная отрасль испытывает дефицит в 50 тыс. специалистов для реализации целого ряда мегапроектов. Это и реновация, и Московские центральные диаметры, и обширная программа строительства метро.

.