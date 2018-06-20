В районе Московского центрального кольца (МЦК) в перспективе возможно строительство до 6 млн кв.м недвижимости. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на III ежегодном Форуме РБК "Недвижимость в России".
По словам главы столичного стройкомплекса, сегодня зоны строительства жилья напрямую связаны с вопросами транспортной доступности. В частности, вокруг МЦК можно построить до 6 млн кв.м недвижимости, в том числе около 2 млн "квадратов" жилья, подчеркнул М. Хуснуллин.
Он отметил, что наиболее привлекательными для девелоперов и потенциальных покупателей жилья являются площадки рядом с крупными транспортными магистралями, строящимися железнодорожными станциями и линиями метро.
Напомним, что Московское центральное кольцо (МЦК) — это транспортная система Москвы, предусматривающая движение городских электричек ("Ласточек") с интервалом 5-10 минут. В виду наличия бесплатных пересадок на станции Московского метрополитена, система выступает в роли второго кольца метро.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Власти США приняли решение выйти из Совета ООН по правам человека. Мир, что называется, вздрогнул.