Вокруг МЦК можно построить до 6 млн "квадратов" недвижимости

В районе Московского центрального кольца (МЦК) в перспективе возможно строительство до 6 млн кв.м недвижимости. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на III ежегодном Форуме РБК "Недвижимость в России".

По словам главы столичного стройкомплекса, сегодня зоны строительства жилья напрямую связаны с вопросами транспортной доступности. В частности, вокруг МЦК можно построить до 6 млн кв.м недвижимости, в том числе около 2 млн "квадратов" жилья, подчеркнул М. Хуснуллин.

Он отметил, что наиболее привлекательными для девелоперов и потенциальных покупателей жилья являются площадки рядом с крупными транспортными магистралями, строящимися железнодорожными станциями и линиями метро.﻿

Напомним, что Московское центральное кольцо (МЦК) — это транспортная система Москвы, предусматривающая движение городских электричек ("Ласточек") с интервалом 5-10 минут. В виду наличия бесплатных пересадок на станции Московского метрополитена, система выступает в роли второго кольца метро.