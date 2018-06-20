Программа реновации в столице позволит увеличить ввод жилья на 50% в ближайшие несколько лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам главы столичного стройкомплекса, программа реновации жилья даст 1-2 млн кв.м ежегодно. Если рынок останется в пределах 3-4 млн кв.м жилья с апартаментами, то реновация как раз даст тот результат, который от нас ждет президент, подчеркнул М. Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что в начале мая вышел указ президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нем, в частности, поставлена задача нарастить строительство жилья в стране до 120 миллионов квадратных метров в год.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, столичные власти планируют выйти на объемы ввода от одного до двух миллионов квадратных метров жилья по программе реновации в ближайшие два года.
В Москве ежегодно вводится в эксплуатацию около 3-3,5 млн кв.м жилья, а также до 500 тыс. кв.м апартаментов.
Напомним, что программа реновации жилья в Москве утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (5 тысяч домов) и строительство за счет города не менее 30 миллионов квадратных метров нового жилья. В 2018 году по программе планируется ввести в эксплуатацию 30 домов.
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