Доля проблемных новостроек в Москве составляет менее 2,5%

Менее 2,5% от общего объема жилья, которое реализуется в Москве по договорам долевого участия, является проблемным, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева в среду.

По словам К. Тимофеева, сегодня в Москве действует свыше 119 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). Всего с привлечением средств граждан в столице строится 533 объекта.

Проблемными являются менее 2,5% от общего объема первичного жилья в мегаполисе. Это наиболее низкий процент по стране, по сравнению, с другими регионами, где есть пострадавшие граждане, подчеркнул К. Тимофеев.

В настоящее время в московском реестре проблемных объектов числится 31 адрес. Из них 25 объектов находятся под контролем города. Их реализация идет согласно "дорожным картам". Проблемы пострадавших дольщиков оставшихся объектов будут решаться с помощью компенсаций, пояснил председатель Москомстройинвеста.

Константин Тимофеев напомнил, что благодаря комплексу мер, принятых городом, за последние 6 лет удалось завершить строительство 37 проблемных объектов. Более 11 800 семей получили свои долгожданные квартиры.