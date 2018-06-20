Менее 2,5% от общего объема жилья, которое реализуется в Москве по договорам долевого участия, является проблемным, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева в среду.
По словам К. Тимофеева, сегодня в Москве действует свыше 119 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). Всего с привлечением средств граждан в столице строится 533 объекта.
Проблемными являются менее 2,5% от общего объема первичного жилья в мегаполисе. Это наиболее низкий процент по стране, по сравнению, с другими регионами, где есть пострадавшие граждане, подчеркнул К. Тимофеев.
В настоящее время в московском реестре проблемных объектов числится 31 адрес. Из них 25 объектов находятся под контролем города. Их реализация идет согласно "дорожным картам". Проблемы пострадавших дольщиков оставшихся объектов будут решаться с помощью компенсаций, пояснил председатель Москомстройинвеста.
Константин Тимофеев напомнил, что благодаря комплексу мер, принятых городом, за последние 6 лет удалось завершить строительство 37 проблемных объектов. Более 11 800 семей получили свои долгожданные квартиры.
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