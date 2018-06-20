Объем ипотеки в мае вырос до 250 млрд рублей﻿

В мае продолжился рост ипотечного рынка: выдано кредитов на сумму не менее 250 млрд руб., что в 1,7 раза выше уровня мая 2017 г., сообщает ДОМ. РФ.

За 5 месяцев, по оценке ДОМ. РФ, выдано порядка 550 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 1 080 млрд руб. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 75%.

В мае продолжился рост ипотечного рынка: выдано кредитов на сумму не менее 250 млрд руб., что в 1,7 раза выше уровня мая 2017 г.

По словам генерального директора ДОМ. РФ Александра Плутника, ставки по ипотеке устойчиво снижаются. В апреле 2018 г. средневзвешенная ставка выдачи составила 9,57% (-1,87 п.п. к апрелю 2017 г.), в том числе по кредитам на новостройки — 9,43% (-1,55 п.п.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,63% (-2,06 п.п.), подчеркнул Александр Плутник.

По данным ДОМ. РФ, средняя ставка выдачи за 4 месяца 2018 года составила 9,68% (-2,01 п.п. к 4 месяцам 2017 года). Ипотечный портфель банковской системы на 01.05.2018 г. достиг 5,7 трлн руб.

Аналитики отмечают, что за последние 12 месяцев прирост составил 20%, что является нормальным и здоровым ростом с учетом востребованности ипотечного механизма как основного способа улучшения жилищных условий.

По прогнозам экспертов ДОМ. РФ, объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,8 трлн руб. в 2018 году.