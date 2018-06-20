Москва строит почти 8 млн кв.м недвижимости в год﻿

С начала этого года в столице одобрено строительство около 7,4 млн кв.м недвижимости, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Отмечается, что в этом году на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) уже одобрено строительство около 7,4 млн кв. метров недвижимости. Основной объем по-прежнему приходится на жилье — 2,7 млн кв. метров.

Это свидетельствует о том, что интерес инвесторов к реализации жилых проектов по-прежнему высок. Несмотря на разговоры о том, что торговые и административные объекты сегодня не так привлекательны, объем заявок на подобные проекты для рассмотрения на ГЗК по-прежнему большой, подчеркнул К. Тимофеев.

Председатель комитета добавил, что в этом году было одобрено строительство 2,1 млн кв. метров торговых и административных объектов, 800 тысяч кв. метров промышленных площадей, 600 тысяч кв. метров социальных и спортивных объектов.

Как пишет "Интерфакс", ввод недвижимости в Москве в последние годы остается стабильным. Ранее глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин отмечал, что ежегодно в столичном мегаполисе строится около 8 млн кв.м различной недвижимости.