Средний чек лофта в Москве составляет 22,6 млн рублей﻿

Средняя цена лофт-апартаментов в столице находится на уровне 332,9 тыс. рублей за кв.м, при этом средний бюджет составляет 22,6 млн рублей, сообщает компания Est-a-Tet.

Формат лофт-апартаментов еще недавно был совсем непривычным для рынка жилой недвижимости столицы. Помещения преимущественно относились к бывшим производственным зданиям после реконструкции. Сегодня же, по данным Est-a-Tet, в старых границах Москвы реализуется 13 проектов, относящихся к формату лофт-апартаментов.

По мнению аналитиков, покупатели выбирают данный тип недвижимости из-за архитектуры в индустриальном стиле, низкой этажности, высоких потолков, а также свободной планировки и увеличенных площадей — средняя площадь предложения лофт-апартаментов составляет 68 кв.м.

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, подобные предложения, как правило, расположены ближе к центру и относятся к проектам верхнего ценового сегмента. Средняя цена находится на уровне 332,9 тыс. рублей за кв.м, средний бюджет составляет 22,6 млн рублей.

Для сравнения — средний бюджет предложения классических апартаментов выше на 18,8% и составляет 26,8 млн рублей. Стоит отметить, что 75,7% лофт-предложения относится к формату бизнес-класса — 27,2 тыс. кв.м, подчеркнул Роман Родионцев.

Доля премиального сегмента составляет 19,2% (6,9 тыс. кв.м), на элитный сегмент приходится 5,1%. За год объем предложения данного формата недвижимости снизился на 26,3%, в реализацию вышел лишь один проект Co_Loft, занимающий 8,9% от общего объема предложения в формате, отмечает компания Est-a-Tet.