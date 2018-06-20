ЧМ-2018: Аренда жилья доходит до 30 тыс. рублей в сутки

Третья часть предложения аренды жилья сосредоточено в ценовых сегментах от 20 до 30 тысяч рублей в сутки — 30% от всего предложения, и от 10 до 20 тысяч рублей в сутки — 28,3%, сообщает компания "МИЭЛЬ-Аренда".

Как отмечают аналитики, с началом Чемпионата мира по футболу в столицу постоянно прибывают болельщики из разных стран мира. Но уже задолго до этого на рынке появилось большое количество предложений квартир в аренду на сутки на время первенства во всех ценовых категориях.

По словам директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, предложения квартир в аренду на время проведения Чемпионата стали поступать уже в феврале-марте, и в то время арендные ставки стартовали от 28 тысяч рублей в сутки. По мере приближения Чемпионата предложение становилось разнообразнее, и не только с точки зрения форматов, но и по цене, отметила Мария Жукова.

По данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", недорогое предложение, стоимостью до 10 тысяч рублей в сутки, составляет чуть менее 20%, и менее 10% предложения приходится на объекты стоимостью до 5 тысяч рублей в сутки.

Порядка 27% предложения — объекты, расположенные в ЦАО. Стоимость таких вариантов начинается от 5 тысяч рублей в сутки. За эту цену можно арендовать, например, однокомнатную квартиру недалеко от станции метро "Комсомольская". За 70 тысяч в сутки предлагается 6-комнатная квартира площадью 230 квадратных метров, отмечает "МИЭЛЬ-Аренда".

Предложение квартир на конечных станциях метро составляет порядка 10% предложения. Самый недорогой вариант здесь также предлагается за 5 тысяч рублей в сутки. Это стоимость современной квартиры площадью 46 кв.м в районе станции метро "Саларьево". За 25 тысяч рублей в сутки можно арендовать трехкомнатную квартиру площадью 60 кв.м рядом с метро "Братеево".

Самый дорогой вариант, по данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", — шестикомнатный двухуровневый пентхаус площадью 1000 квадратных метров, с дизайнерским ремонтом, в элитном жилом комплексе на западе Москвы. В квартире кинотеатр, бассейн, баня и сауна, кальянная зона, лаунж, спортзал, выход на крышу и собственный лифт. Стоимость такого предложения - 160 тысяч рублей в сутки.