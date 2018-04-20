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Источник Правда.Ру

Участники ЯМЭФ предложили создать Ассоциацию застройщиков России

Экономика » Недвижимость

Участники IV Ялтинского международного экономическом форума "Будущее мира. Будущее России" (ЯМЭФ) обсудили проблемы строительной отрасли, а также поделились мнением о том, как выполнить задачу президента по возведению 120 млн кв. метров жилья ежегодно.

Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров подчеркнул, что выполнить поставленную перед отраслью задачу можно при соблюдении трех условий, среди которых снижение ставки по ипотеке до 6% для всех категорий населения и равнозначное снижение ставки по кредитам для застройщиков, а также возможность сохранения схемы долевого строительства для добросовестных застройщиков.

По словам Андрея Назарова, в существующих реалиях, связанных с новыми правилами для застройщиков по 214 и 218 Федеральным законам, выйти на показатели будет проблематично. В частности, если сегодня на рынке реально работают и имеют движение по счетам 2461 застройщик, то по новым правилам смогут продолжить свою деятельность только 132 застройщика — т. е. примерно 5% от работающих сейчас. Остальные просто станут банкротами, подчеркнул А. Назаров.

А. Назаров отметил, что региональные объединения уже представлены в Московской области и в Крыму, но как показывает практика, проблемы, которые испытывает застройщик сходятся, вне зависимости от того, в каком регионе он работает. Поэтому для консолидации усилий участников рынка недвижимости в развитии жилищного строительства было предложено создать "Ассоциацию застройщиков России".

Участников секции волновал и вопрос, удастся ли выполнить поставленную Президентом стратегическую задачу на ближайшие шесть лет по увеличению ввода жилья с сегодняшних 80 до 120 млн. кв.м ежегодно, а в частности — хватит ли имеющихся мощностей, в том числе и по цементу.

По словам заместителя директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Романа Куприна, общий запас мощностей страны по производству стройматериалов позволяет увеличить их выпуск в 2-3 раза. Поэтому 120 млн кв.м. жилья для строительной индустрии — не проблема, а рост производства сдерживается только спросом на продукцию.

Представитель строителей Крыма Алексей Гринцевич, в свою очередь, рассказал, что по вводу жилья Крым отстает от любого региона страны в два раза. "Необходимо создавать удобные условия не только для конечного потребителя, но и для девелоперов и застройщиков. Они должны понимать, что государство знает о их проблемах", -отметил А. Гринцевич.

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Темы Ялта жилье форум недвижимость строительство международный
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