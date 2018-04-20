Маршрут водного транспорта свяжет район старых Химок и московский район Левобережный, сообщает пресс-служба ОАО "Маяк". Фактически маршрута будет два: "Маяк — Северный речной вокзал" и "Парк "Экоберег" — Парк имени Льва Толстого".
В настоящее время в Химках начала работу экспертная группа по разработке проекта запуска маршрута водного транспорта между жилыми кварталами Химок и Москвы. В группу вошли представители администрации Химок, профильных министерств региона, специалисты компании-застройщика ЖК "Маяк" и жители города.
Эксперты отмечают, что пользоваться водными судами смогут и автомобилисты: возле причалов будут оборудованы перехватывающие парковки. Кроме того, до причала возле яхт-клуба в ЖК "Маяк" будет ходить маршрутное такси. Благодаря этому путь от Москвы до Химок существенно сократится, что смогут оценить и жители, и гости города.
Напомним, что общественный водный транспорт существовал в Москве с 1923 до 2006 года, а затем пассажирские перевозки были прекращены, и речные трамвайчики и теплоходы стали использоваться только в прогулочных и экскурсионных целях.
Между тем, бурное развитие Московской агломерации и прилегающих городов-спутников — таких как Химки — привело к интенсивному росту пассажиропотоков между районами. В некоторых городах Подмосковья транспортную проблему удается решить с помощью строительства метро.
По мнению аналитиков, в Химках это осложнено из-за расположения города рядом с каналом им. Москвы: даже если построить здесь станцию метро, соединить ее с системой метрополитена Москвы (например, с "Ховрино") пришлось бы с помощью метромоста, что является дорогостоящим и долгосрочным проектом.
И в то же время — именно наличие реки открывает новые возможности для развития города. Эксперты рабочей группы уверены, что появление еще одного вида транспорта существенно снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру, в частности, разгрузит трафик в сторону Москвы. На водном маршруте будут работать современные пассажирские суда отечественного производства, говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Маяк".
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