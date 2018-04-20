Квартиры в центре Москвы стали дешевле

Стоимость жилья в центре Москвы снижается. Как пишет газета "Коммерсант", в I квартале 2018 года цены на квартиры на вторичном рынке в пределах Садового кольца упали почти на 3% на фоне роста в других округах. Аренда подешевела на 7%.

По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость жилья Центральном округе снизилась на 2,9%, до 383,6 тыс. руб. за кв.м. Спрос смещается в соседние районы, которые административно относятся к другим округам, где цены заметно ниже, отмечают эксперты.

Средние ставки аренды упали еще ниже — на 7%, до 52,6 тыс. руб. В целом по Москве в сегменте аренды динамика аналогичная: ставки снизились во всех округах, но падение было не таким глубоким, как в ЦАО, и составило от 0,5% до 3,6%, пишет "Коммерсант".

Цены на квартиры на вторичном рынке по итогам первого квартала в среднем в столице незначительно выросли — на 0,4%. Падение цен было зафиксировано всего в двух округах: помимо ЦАО это произошло в Западном округе (ЗАО), где стоимость в январе-марте этого года сократилась на 0,4%, до 232,9 тыс. руб. за кв.м.

В других округах цены росли: заметнее всего на юго-востоке (на 1,5%, до 158,4 тыс. руб. за кв.м) и на востоке (на 1,4%, до 168,9 тыс. руб. за кв.м). Динамика цен в течение квартала была неравномерной — в феврале ее среднее значение выросло на 3,1%, а в марте упало на 2,6%. В итоге в марте средняя цена составляла 191,7 тыс. руб. за кв.м против 190,7 тыс. руб. за кв.м в декабре, сообщает газета.

"Коммерсант" напоминает, что квартиры в центральных районах столицы дешевеют с прошлого года. Падение цен в ЦАО по итогам 2017 года достигло 24,9% и оказалось почти в четыре раза глубже, чем на западе столицы, где оно составило 6,5%. ЗАО был на втором месте по глубине снижения цен по итогам прошлого года. Наименьшим было падение цен на востоке Москвы — всего 1%.