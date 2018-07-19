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Источник Правда.Ру

Объем сделок на "вторичке" Москвы увеличился на 25%

Экономика » Недвижимость

Вторичный рынок вырос на 25% за полгода, сообщает пресс-служба ГК "МИЭЛЬ". Во многом такой рост обусловлен реализацией накопившегося отложенного спроса.

 

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", на вторичном рынке Москвы средняя удельная цена предложения в июне увеличилась на 0,6% и составила 218,2 тыс. руб./кв. м. По итогам первого полугодия 2018 г. прирост цены предложения составил 2,6%.

По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марины Толстик, положительная динамика цены обеспечивается, в первую очередь, за счет вымывания наиболее ликвидных предложений.

Как отмечают эксперты, по количеству сделок вторичный рынок Москвы, по данным Росреестра, демонстрирует хороший прирост — почти 25% по сравнению с первым полугодием прошлого года. При этом количество зарегистрированных прав на жилые помещения в мае и июне было даже выше, чем в те же месяцы докризисного 2014 года.

Активность вторичного рынка, выраженная в количестве сделок, поддерживается увеличением доли ипотечных сделок. Доля ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы увеличилась с 36% в первом полугодии прошлого года до 46% в первом полугодии 2018 года.

Средняя цена проданных квартир на вторичном рынке Москвы (в старых границах), по данным операций ГК "МИЭЛЬ", по итогам первого полугодия 2018 года составила 9,36 млн рублей, что сопоставимо с таким же периодом прошлого года (9,35 млн рублей).

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Темы жилье МОсква недвижимость вторичный рынеок
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