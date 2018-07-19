Ввод складов за полгода составил 16% от заявленного

За 1-е полугодие в Московском регионе было введено 216 тыс. кв.м, что составляет лишь 16% заявленного на 2018 год строительства и на 8% выше показателя января-июня прошлого года, говорится в сообщении компании JLL.

Объем строительства складских площадей в Московском регионе во 2-м квартале 2018 года составил 148 тыс. кв.м, что сопоставимо с результатом аналогичного периода прошлого года, отмечают эксперты.

По данным JLL, в целом за 1-е полугодие в Московском регионе было введено 216 тыс. кв.м, что составляет лишь 16% заявленного на 2018 год строительства и на 8% выше показателя января-июня прошлого года. 56% введенных в 1-м полугодии площадей были законтрактованы до ввода в эксплуатацию, что является сравнительно высоким показателем: так, в 2017 году он составил только 33%.

Динамика завершенных складских проектов в Московском регионе

По словам руководителя направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксаны Копыловой, низкий объем ввода в 1-м полугодии будет компенсирован активным завершением строительства в 3-м и 4-м кварталах.

«До конца года заявлено почти 1,1 млн кв.м новых площадей, что в три раза превышает аналогичный показатель предыдущего года», - подчеркнула Оксана Копылова.