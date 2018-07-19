С начала 2018 года в небоскребах Москвы было реализовано почти в три раза больше квартир и апартаментов по ДДУ, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает компания Est-a-Tet.
В высотных жилых комплексах Москвы реализуется 20,1% от общего объема предложения на рынке новостроек столицы, то есть более 632,0 тыс. кв.м. Год назад доля такого предложения составляла 18,7%, отмечают эксперты,
По данным Est-a-Tet, большая часть высотных жилых комплексов относится к бизнес-классу — 44%, на втором месте сегмент комфорт (40%), на премиум-класс приходится 16%.
По мнению аналитиков, несмотря на то, что возведение небоскребов — прерогатива более дорогих сегментов жилья, в последнее время появляется все больше высотных проектов комфорт-класса, правда и вымываются они быстрее.
Минимальный бюджет предложения в высотных жилых комплексах — 2,9 млн рублей. В бизнес-классе самые недорогие квартиры начинаются от 7,1 млн рублей, в премиальном сегменте наименьший входной билет — от 18,9 млн рублей.
Самым высоким жилым комплексом в премиуме остается Башня Федерация, входящая в состав ММДЦ "Москва-Сити". В бизнес-классе по высоте лидирует ЖК "Небо" от Capital Group, в комфорте — Wellton Towers.
Самые высокие жилые комплексы Москвы
|
Название и класс ЖК
|
Макс. этажность ЖК
|
Мин. бюджет предложения, млн руб.
|
Макс. бюджет предложения, млн руб.
|
премиум
|
Федерация
|
93
|
29,6
|
1 600,0
|
МФК ОКО
|
85
|
36,5
|
197,0
|
Neva Towers
|
77
|
18,9
|
155,2
|
Город Столиц
|
73
|
50,0
|
704,5
|
Mercury Tower
|
70
|
39,0
|
756,0
|
бизнес
|
Небо
|
52
|
10,0
|
28,2
|
Headliner
|
51
|
7,1
|
37,7
|
Пресня Сити
|
44
|
8,2
|
20,8
|
Filicity
|
42
|
9,1
|
43,3
|
Прайм Парк
|
40
|
8,8
|
25,1
|
комфорт
|
Wellton Towers
|
58
|
6,0
|
27,4
По мнению директора департамента продаж Est-a-Tet Валерия Ручего, не все покупатели сегодня готовы доплачивать за видовые характеристики, если разница в цене между нижними и высокими этажами превышает 15%.
"В среднем же шаг за этаж прибавляет 1,5-2% к аналогичной квартире ниже. Поэтому предложение на самых высоких этажах раскупается на старте той аудиторией, для которой вид на город с высоты птичьего полета принципиален. Основной поток сделок приходится на квартиры до 30-ого этажа, так как разница между 10 и 30 этажами составляет 12% — это тот психологический порог, за который покупателям часто очень сложно переступить", - подчеркнул Валерий Ручий.
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