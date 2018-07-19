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Источник Правда.Ру

Спрос на жилье в небоскребах вырос в три раза

Экономика » Недвижимость

С начала 2018 года в небоскребах Москвы было реализовано почти в три раза больше квартир и апартаментов по ДДУ, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает компания Est-a-Tet.

В высотных жилых комплексах Москвы реализуется 20,1% от общего объема предложения на рынке новостроек столицы, то есть более 632,0 тыс. кв.м. Год назад доля такого предложения составляла 18,7%, отмечают эксперты,

По данным Est-a-Tet, большая часть высотных жилых комплексов относится к бизнес-классу — 44%, на втором месте сегмент комфорт (40%), на премиум-класс приходится 16%.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что возведение небоскребов — прерогатива более дорогих сегментов жилья, в последнее время появляется все больше высотных проектов комфорт-класса, правда и вымываются они быстрее.

Минимальный бюджет предложения в высотных жилых комплексах — 2,9 млн рублей. В бизнес-классе самые недорогие квартиры начинаются от 7,1 млн рублей, в премиальном сегменте наименьший входной билет — от 18,9 млн рублей.

Самым высоким жилым комплексом в премиуме остается Башня Федерация, входящая в состав ММДЦ "Москва-Сити". В бизнес-классе по высоте лидирует ЖК "Небо" от Capital Group, в комфорте — Wellton Towers.

Самые высокие жилые комплексы Москвы

Название и класс ЖК

Макс. этажность ЖК

Мин. бюджет предложения, млн руб.

Макс. бюджет предложения, млн руб.

премиум

Федерация

93

29,6

1 600,0

МФК ОКО

85

36,5

197,0

Neva Towers

77

18,9

155,2

Город Столиц

73

50,0

704,5

Mercury Tower

70

39,0

756,0

бизнес

Небо

52

10,0

28,2

Headliner

51

7,1

37,7

Пресня Сити

44

8,2

20,8

Filicity

42

9,1

43,3

Прайм Парк

40

8,8

25,1

комфорт

Wellton Towers

58

6,0

27,4

По мнению директора департамента продаж Est-a-Tet Валерия Ручего, не все покупатели сегодня готовы доплачивать за видовые характеристики, если разница в цене между нижними и высокими этажами превышает 15%.

"В среднем же шаг за этаж прибавляет 1,5-2% к аналогичной квартире ниже. Поэтому предложение на самых высоких этажах раскупается на старте той аудиторией, для которой вид на город с высоты птичьего полета принципиален. Основной поток сделок приходится на квартиры до 30-ого этажа, так как разница между 10 и 30 этажами составляет 12% — это тот психологический порог, за который покупателям часто очень сложно переступить", - подчеркнул Валерий Ручий.

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Темы МОсква небоскребы недвижимость строительство
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