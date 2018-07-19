Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Первичка" в Новой Москве подорожала на 10%﻿

Экономика » Недвижимость

К июню 2018 года средняя цена кв.м в новостройках Новой Москвы увеличилась на 7,7% и составила 107 120 руб., сообщает компания "Метриум".﻿

Как отмечают эксперты, в НАО цена кв.м выросла за полугодие до 108 648 руб. (+8%), в ТАО же произошло снижение цен до 62 733 руб. (-5,1%).

По мнению аналитиков, причиной положительной динамики в первом случае является рост цен в нескольких проектах и структурное изменение предложения. Отрицательная динамика во втором случае — результат понижения цен в одном из жилых комплексов.

По данным "Метриум", к июню 2018 года средняя цена кв.м на первичном рынке жилья Новой Москвы составила 107 120 руб., увеличившись за полугодие на 7,7% (+2,8% за 2 кв. 2018).

К концу I полугодия средняя стоимость квартиры в Новой Москве прибавила 13,4% и составила 5,8 млн руб. (+8,7% за 2 кв. 2018 г.). В разбивке по типологиям средний бюджет покупки составил:

Стоимость квартир Новой Москвы в зависимости от типологии

Типология

Площадь, кв. м

Цена кв. м, руб.

Стоимость, руб.

мин

средн.

макс

мин

средн.

макс

мин

средн.

макс

студии

18,9

24,8

37,2

90 748

125 598

190 900

2 069 837

3 127 611

5 619 657

однокомн.

29,7

39,4

83,0

57 838

113 124

210 526

2 140 000

4 467 557

13 688 401

двухкомн.

43,9

59,6

110,6

43 750

103 516

192 308

2 500 000

6 153 703

18 490 560

трехкомн.

54,9

84,7

178,0

57 192

103 718

235 405

4 175 000

8 795 880

25 012 623

многокомн

89,0

105,4

185,0

84 000

100 814

132 073

8 034 219

10 607 531

24 433 441

итого

18,9

53,8

185,0

43 750

107 120

235 405

2 069 837

5 762 857

25 012 623

Источник: "Метриум"

По словам генерального директора «Метриум» Натальи Кругловой, число заключенных ДДУ за шесть месяцев 2018 года увеличилось относительно I полугодия 2017 года на 45%, доля ипотечных сделок выросла с 40% до 57%.

«В проектах-лидерах продаж ежемесячно реализовывалось от 150 до 285 лотов. Как следствие, во многих проектах отмечено повышение цен. В целом по рынку рост средней цены кв.м за полугодие составил 7,7% (до 107 120 руб. за кв.м)», - подчеркнула Наталья Круглова.

 

Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы новостройки Новая Москва недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Мнение эксперта
MasterCard реализуют криптоплатёжную систему
Воспитание
Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Новости Все >
Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА
Идеальный кандидат: Трамп рассказал о сопернике мечты на выборах в 2020 году
Скрипалей не отравляла банда русских: Англия опровергла слухи об опознанных преступниках
"Угнал, и что криминального?!": мужчина отобрал свое авто у приставов
Польша в течение нескольких лет травила жителей Литвы
Большинство россиян хотят заработать на иностранцах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер Василий Амирджанов "Белые каски" могут переехать в Солсбери Василий Амирджанов
Комментарии
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
"Во всем виноват Путин": Трамп обвинил президента во вмешательстве в выборы США
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
В Киеве объявили газовую отрасль России плодом ума и труда украинцев
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
В США назвали причину ядерного удара по Москве
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным еще раз
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался