К июню 2018 года средняя цена кв.м в новостройках Новой Москвы увеличилась на 7,7% и составила 107 120 руб., сообщает компания "Метриум".
Как отмечают эксперты, в НАО цена кв.м выросла за полугодие до 108 648 руб. (+8%), в ТАО же произошло снижение цен до 62 733 руб. (-5,1%).
По мнению аналитиков, причиной положительной динамики в первом случае является рост цен в нескольких проектах и структурное изменение предложения. Отрицательная динамика во втором случае — результат понижения цен в одном из жилых комплексов.
По данным "Метриум", к июню 2018 года средняя цена кв.м на первичном рынке жилья Новой Москвы составила 107 120 руб., увеличившись за полугодие на 7,7% (+2,8% за 2 кв. 2018).
К концу I полугодия средняя стоимость квартиры в Новой Москве прибавила 13,4% и составила 5,8 млн руб. (+8,7% за 2 кв. 2018 г.). В разбивке по типологиям средний бюджет покупки составил:
Стоимость квартир Новой Москвы в зависимости от типологии
|
Типология
|
Площадь, кв. м
|
Цена кв. м, руб.
|
Стоимость, руб.
|
мин
|
средн.
|
макс
|
мин
|
средн.
|
макс
|
мин
|
средн.
|
макс
|
студии
|
18,9
|
24,8
|
37,2
|
90 748
|
125 598
|
190 900
|
2 069 837
|
3 127 611
|
5 619 657
|
однокомн.
|
29,7
|
39,4
|
83,0
|
57 838
|
113 124
|
210 526
|
2 140 000
|
4 467 557
|
13 688 401
|
двухкомн.
|
43,9
|
59,6
|
110,6
|
43 750
|
103 516
|
192 308
|
2 500 000
|
6 153 703
|
18 490 560
|
трехкомн.
|
54,9
|
84,7
|
178,0
|
57 192
|
103 718
|
235 405
|
4 175 000
|
8 795 880
|
25 012 623
|
многокомн
|
89,0
|
105,4
|
185,0
|
84 000
|
100 814
|
132 073
|
8 034 219
|
10 607 531
|
24 433 441
|
итого
|
18,9
|
53,8
|
185,0
|
43 750
|
107 120
|
235 405
|
2 069 837
|
5 762 857
|
25 012 623
Источник: "Метриум"
По словам генерального директора «Метриум» Натальи Кругловой, число заключенных ДДУ за шесть месяцев 2018 года увеличилось относительно I полугодия 2017 года на 45%, доля ипотечных сделок выросла с 40% до 57%.
«В проектах-лидерах продаж ежемесячно реализовывалось от 150 до 285 лотов. Как следствие, во многих проектах отмечено повышение цен. В целом по рынку рост средней цены кв.м за полугодие составил 7,7% (до 107 120 руб. за кв.м)», - подчеркнула Наталья Круглова.
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