"Первичка" в Новой Москве подорожала на 10%﻿

К июню 2018 года средняя цена кв.м в новостройках Новой Москвы увеличилась на 7,7% и составила 107 120 руб., сообщает компания "Метриум".﻿

Как отмечают эксперты, в НАО цена кв.м выросла за полугодие до 108 648 руб. (+8%), в ТАО же произошло снижение цен до 62 733 руб. (-5,1%).

По мнению аналитиков, причиной положительной динамики в первом случае является рост цен в нескольких проектах и структурное изменение предложения. Отрицательная динамика во втором случае — результат понижения цен в одном из жилых комплексов.

По данным "Метриум", к июню 2018 года средняя цена кв.м на первичном рынке жилья Новой Москвы составила 107 120 руб., увеличившись за полугодие на 7,7% (+2,8% за 2 кв. 2018).

К концу I полугодия средняя стоимость квартиры в Новой Москве прибавила 13,4% и составила 5,8 млн руб. (+8,7% за 2 кв. 2018 г.). В разбивке по типологиям средний бюджет покупки составил:

Стоимость квартир Новой Москвы в зависимости от типологии

Типология Площадь, кв. м Цена кв. м, руб. Стоимость, руб. мин средн. макс мин средн. макс мин средн. макс студии 18,9 24,8 37,2 90 748 125 598 190 900 2 069 837 3 127 611 5 619 657 однокомн. 29,7 39,4 83,0 57 838 113 124 210 526 2 140 000 4 467 557 13 688 401 двухкомн. 43,9 59,6 110,6 43 750 103 516 192 308 2 500 000 6 153 703 18 490 560 трехкомн. 54,9 84,7 178,0 57 192 103 718 235 405 4 175 000 8 795 880 25 012 623 многокомн 89,0 105,4 185,0 84 000 100 814 132 073 8 034 219 10 607 531 24 433 441 итого 18,9 53,8 185,0 43 750 107 120 235 405 2 069 837 5 762 857 25 012 623

Источник: "Метриум"

По словам генерального директора «Метриум» Натальи Кругловой, число заключенных ДДУ за шесть месяцев 2018 года увеличилось относительно I полугодия 2017 года на 45%, доля ипотечных сделок выросла с 40% до 57%.

«В проектах-лидерах продаж ежемесячно реализовывалось от 150 до 285 лотов. Как следствие, во многих проектах отмечено повышение цен. В целом по рынку рост средней цены кв.м за полугодие составил 7,7% (до 107 120 руб. за кв.м)», - подчеркнула Наталья Круглова.