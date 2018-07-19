Свободного жилья в новостройках Москвы стало меньше на треть

Количество квартир в новостройках массового сегмента в Москве сократилось за год на 31%, сообщает компания «Метриум».

Как отмечают эксперты, объем предложения первичного жилья эконом- и комфорт-класса в столичном мегаполисе откатился к значениям лета 2016 года. При этом в I полугодии 2018 года темпы выхода на рынок новых проектов упали в почти в три раза.

По данным «Метриум», в июне на московском рынке новостроек массового сегмента было представлено 14,8 тыс. квартир. Между тем в июне 2017 года число таких объектов в продаже оценивалось в 21,6 тыс. единиц.

За год объем предложения сократился на треть и достиг уровня, сопоставимого с июнем 2016 года (15,1 тыс. квартир).

По мнению аналитиков, тенденция к сокращению числа представленных в продаже квартир наметилась во второй половине 2017 года. В период с июня 2017 года до июня 2018 года ежемесячно число представленных в продаже объектов сокращалось в среднем на 3%.

По мнению генерального директора «Метриум» Натальи Кругловой, быстрое сокращение предложения первичных квартир совпадает по времени с взрывным ростом спроса в Москве, вызванным ипотечным бумом.

«Вымывание» объема предложения из-за повышения покупательской активности стало основным результатом развития рынка в последний год. Вместе с тем мы видим, что число проектов не уменьшается. Количество корпусов в продаже с июня 2017 по июнь 2018 увеличилось на 14%. Такое противоречие говорит об одном - несмотря на высокую интенсивность, спрос еще намного меньше предложения», - подчеркнула Наталья Круглова.