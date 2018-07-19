Проекты комплексной жилой застройки и торговых комплексов наиболее востребованы у инвесторов в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Об этом сегодня сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе дискуссии "Редевелопмент промышленных зон. Что нужно городу и чего хочет девелопер?" на Московском урбанистическом форуме-2018.
По словам Константина Тимофеева, самая дорогая земля находится в пределах старых границ Москвы, и пока никакая недвижимость, кроме как жилой, соразмерную прибыль не приносит.
"Внутри ТТК инвесторы стремятся реализовывать проекты комплексной жилой застройки и объекты торговли", — отметил Константин Тимофеев.
Он добавил, что проекты создания промышленных объектов и, как следствие, новых рабочих мест востребованы за пределами ТТК.
В ходе панельной дискуссии прошел опрос, посвященный будущему промзон. Более 50% участников высказались за создание на их месте "креативных кластеров". За то, чтобы оставить их промышленными, не было отдано ни одного голоса, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
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