Инвесторы хотят строить жилье в пределах ТТК﻿

Проекты комплексной жилой застройки и торговых комплексов наиболее востребованы у инвесторов в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Об этом сегодня сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе дискуссии "Редевелопмент промышленных зон. Что нужно городу и чего хочет девелопер?" на Московском урбанистическом форуме-2018.

По словам Константина Тимофеева, самая дорогая земля находится в пределах старых границ Москвы, и пока никакая недвижимость, кроме как жилой, соразмерную прибыль не приносит.

"Внутри ТТК инвесторы стремятся реализовывать проекты комплексной жилой застройки и объекты торговли", — отметил Константин Тимофеев.

Он добавил, что проекты создания промышленных объектов и, как следствие, новых рабочих мест востребованы за пределами ТТК.

В ходе панельной дискуссии прошел опрос, посвященный будущему промзон. Более 50% участников высказались за создание на их месте "креативных кластеров". За то, чтобы оставить их промышленными, не было отдано ни одного голоса, говорится в сообщении Москомстройинвеста.