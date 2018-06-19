Аренда жилья на Патриарших доходит до 700 000 руб. в месяц

Сейчас район Патриарших прудов — один из пяти самых дорогих для аренды квартир в Москве, сообщает компания Savills. По данным на начало июня 2018 года, средняя арендная ставка в районе Патриарших прудов равна 310 000 руб. за объект в месяц.

Как отмечают эксперты, среди квартир, предлагаемых в аренду в рассматриваемом районе Патриарших, преобладают просторные многокомнатные варианты. Треть всех представленных объектов — это квартиры площадью от 120 до 150 кв.м, 19% приходится на варианты площадью 100-120 кв.м.

По данным Savills, более половины предлагаемых квартир (63%) — это трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. В то же время доля предлагаемых в аренду квартир с пятью комнатами достаточно весомая — 20%. Компактные квартиры представлены в меньшем объеме (менее 2%).

По оценкам аналитиков, в локации Патриарших прудов расположено много уникальных зданий. Достопримечательностями района, где в настоящее время предлагаются квартиры для аренды, можно назвать "Дом со львами" (ул. Ермолаевский пер., д. 9) и ЖК "Патриарх" (ул. Малая Бронная, д. 44). В данных домах можно арендовать квартиру в бюджетном диапазоне от 300 000 до 690 000 руб. за объект в месяц.