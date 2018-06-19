Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Аренда жилья на Патриарших доходит до 700 000 руб. в месяц

Экономика » Недвижимость

Сейчас район Патриарших прудов — один из пяти самых дорогих для аренды квартир в Москве, сообщает компания Savills. По данным на начало июня 2018 года, средняя арендная ставка в районе Патриарших прудов равна 310 000 руб. за объект в месяц.

Как отмечают эксперты, среди квартир, предлагаемых в аренду в рассматриваемом районе Патриарших, преобладают просторные многокомнатные варианты. Треть всех представленных объектов — это квартиры площадью от 120 до 150 кв.м, 19% приходится на варианты площадью 100-120 кв.м.

По данным Savills, более половины предлагаемых квартир (63%) — это трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. В то же время доля предлагаемых в аренду квартир с пятью комнатами достаточно весомая — 20%. Компактные квартиры представлены в меньшем объеме (менее 2%).

По оценкам аналитиков, в локации Патриарших прудов расположено много уникальных зданий. Достопримечательностями района, где в настоящее время предлагаются квартиры для аренды, можно назвать "Дом со львами" (ул. Ермолаевский пер., д. 9) и ЖК "Патриарх" (ул. Малая Бронная, д. 44). В данных домах можно арендовать квартиру в бюджетном диапазоне от 300 000 до 690 000 руб. за объект в месяц.

"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы аренда жилья недвижимость строительство Патриаршие пруды
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Человек
Пощечина Дарвину - обезьяны ухмыльнулись
Аналитика
Миллионерам нужна помощь с криптовалютой
Читательский топ
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Новости Все >
Уволенный Уткин будет "расчхелять" ЧМ-2018 в соцсетях
В Вашингтоне рассказали о переговорах с Россией по договору, из которого США хотят выйти
Названы проблемы, которые может вызвать активированный уголь
Крепче стали: Россия вводит ответные пошлины на товары США
Рассекречено: страшный Стэндфордский эксперимент был инсценировкой
Робби Уильямс оправдывается за показанный "средний палец" на открытии ЧМ-2018
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018

План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.

Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Экономика
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Игорь Буккер Пощечина Дарвину - обезьяны ухмыльнулись Игорь Буккер Василий Амирджанов Евросоюз снова расчесал толерантность Василий Амирджанов Любовь Степушова Держись, "Газпром": Порошенко плетет сети заговора Любовь Степушова
Комментарии
Виагру назвали идеальной "убийцей" рака
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Украина заморозила активы "Газпрома" через британский суд
Крепче стали: Россия вводит ответные пошлины на товары США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россия отказалась от эскадры боевых ледоколов
Украинских пограничников избили в Мариуполе за русское меню
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Комары предпочитают первую группу крови, пиво и женщин
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие

Интерес Саудовской Аравии к разработке ядерного оружия возник еще в 1970-е годы, когда королевство узнало о ядерных разработках в Израиле и Индии.

Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Госдеп считает своих граждан неадекватными
США и Канада
Госдеп считает своих граждан неадекватными
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Мир
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
США и Канада
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Почему Македония не хочет быть Северной
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался