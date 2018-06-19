"Рекорды рынка недвижимости 2018": Новые стандарты жилья

В МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция по итогам 9-ой международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2018". Победители в различных номинациях рассказали о своих проектах, которые реализуются в настоящее время в Москве и в городах России.

Ведущие девелоперы представили не только жилые кварталы, но и обозначили новые тренды, которые во многом будут определять стандарты на рынке жилья в ближайшем будущем.

По словам вице-президента, руководителя комплекса продаж и маркетинга девелоперской компании "Лидер Инвест" Алексея Болдина, в жилом комплексе "Резиденция на Всеволожском" воплотилась идея клубного дома, расположенного в самом сердце Москвы — в районе "золотой мили". Этот проект был признан лучшим в номинации Grand Prix.

Главными становятся не метры, а функциональность жилых зон в квартире а также открытый образ жизни. Жилье становится частью городской среды без заборов и закрытых территорий, подчеркнул Алексей Болдин.

Новый тренд — использование экосистем внутри дома. Как отметил гендиректор "Главстрой-недвижимость" Алексей Гусев, в жилом квартале "Береговой" на Западе столицы создана целая экосистема с единым центром кондиционирования и датчиками температуры. А панорамные окна и вид на Москву-реку позволит жильцам видеть город прежде всего с его набережными и парками. ЖК "Береговой" был признан "Премьерой года".

Победителем в номинации "Объект 5 звезд*****" стал ЖК "Серебряный фонтан" от "Группы Эталон". Жилой комплекс расположен рядом с метро Алексеевская. Этот комплекс стал воплощением еще одного тренда года — редевелопмента заводской территории с бережным сохранением ансамбля объектов исторического наследия — зданий Алексеевской водонапорной башни.

Город для жизни — стандарт, к которому стремятся застройщики. По словам директора Департамента жилой недвижимости компании Colliers International Екатерины Фонаревой, жилье, удобное для каждой семьи, создание зон общения для всех жильцов дома — тренды ближайших лет. Компания Colliers International стала "Консультантом по жилой недвижимости №1".

Участники пресс-конференции отметили, что ситуация на рынке жилья меняется в лучшую сторону. Прежде всего это касается снижения ипотечных ставок, использования цифровых технологий в обслуживании жилых комплексов и расширения сервисных опций для жильцов.

Напомним, что учреждённая Московским Бизнес Клубом в 2010 году премия "Рекорды рынка недвижимости" — самая первая и крупнейшая премия отрасли, в которой ежегодно заявляется более 1500 объектов российских и зарубежных компаний.