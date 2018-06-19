Спрос на рынке складов Подмосковья вырос на 31%

Общий объем спроса на рынке складов Московской области в первом полугодии по предварительным данным вырос на 30,6% по сравнению с показателем аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания CBRE. Он составил 644 тысячи квадратных метров.

Как отмечают эксперты, 93% сделок относится к аренде площадей. Драйверами спроса выступили компании различных бизнес-секторов, что говорит о системности его роста.

Общий объем свободных складских площадей сократился до 997 тысяч квадратных метров. Это составляет 8,9% от общего объема предложения. Текущий уровень является минимальным за последние три года, подчеркивается в сообщении.

По данным CBRE, в первом полугодии было построено 142 тысячи квадратных метров, что на 33% ниже прошлогоднего показателя. При этом 74% новых введенных площадей уже сданы в аренду или проданы конечным пользователям.

Во втором квартале сумма всех сделок со складской недвижимостью в Московской области составила 242 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении компании CBRE.