Общий объем спроса на рынке складов Московской области в первом полугодии по предварительным данным вырос на 30,6% по сравнению с показателем аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания CBRE. Он составил 644 тысячи квадратных метров.
Как отмечают эксперты, 93% сделок относится к аренде площадей. Драйверами спроса выступили компании различных бизнес-секторов, что говорит о системности его роста.
Общий объем свободных складских площадей сократился до 997 тысяч квадратных метров. Это составляет 8,9% от общего объема предложения. Текущий уровень является минимальным за последние три года, подчеркивается в сообщении.
По данным CBRE, в первом полугодии было построено 142 тысячи квадратных метров, что на 33% ниже прошлогоднего показателя. При этом 74% новых введенных площадей уже сданы в аренду или проданы конечным пользователям.
Во втором квартале сумма всех сделок со складской недвижимостью в Московской области составила 242 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении компании CBRE.
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