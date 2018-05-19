Работы по строительству участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от "Раменок" до "Рассказовки" находятся на завершающей стадии и будут закончены в ближайшие месяц, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам.
"Линия готова более чем на 90%. Уже начата процедура передачи станций "Мичуринский проспект" и "Рассказовка" эксплуатирующим службам метрополитена. Технический пуск участка "Раменки" — "Рассказовка" может состояться уже в начале этого лета", — сказал М. Хуснуллин.
По его словам, с запуском движения поездов по новому отрезку "желтой" ветки почти 600 тыс. москвичей сократят время на поездку в центр города до 45 минут.
М. Хуснуллин напомнил, что участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью 14,2 км включает в себя 7 станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 20 станций метро, 8 станций уже запущено.
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