"Умный город" заменит радиоточки на интернет﻿

Минстрой России предлагает обеспечить жилые дома автоматическим входом в интернет. Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Замглавы Минстроя России рассказал, как должны развиваться города. Одним из главных вызовов для нашей страны он назвал качество инфраструктуры. В современном мире, по словам Андрея Чибиса, необходимо поставить амбициозные задачи. И прежде всего сделать умный город. Город, который удобен для людей.

Участники Ялтинского международного экономического форума отметили несколько принципов, соблюдение которых является необходимостью. Один из них — "Умное ЖКХ". В данном случае, как отмечалось на форуме, необходимо внедрить полную автоматизацию контроля объема и потребления качества ресурсов. Дисконтные программы также могут стать удобны для потребителей. Повышение энергоэффективности приведет к серьезной экономии.

Выступая на форуме, Андрей Чибис обратился к аудитории с вопросом — как много присутствующих здесь людей используют радиоточки, проведенные в домах наших граждан? Никто руку не поднял. А на вопрос — сколько людей пользуется интернетом — поднял весь зал. Таким образом, аудитория фактически проголосовала за предложение чиновника заменить в домах доступ к радио доступом в интернет.