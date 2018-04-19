87% квартир в Химкинском районе продаются без отделки

87% квартир в Химкинском районе Подмосковья продаются без отделки, сообщает компания RDI. Общая доля однокомнатных квартир составила 42%. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры занимают 34% и 22% соответственно, 2% приходится на четырехкомнатные квартиры.

По данным экспертов, доля квартир с отделкой составляет всего 13% от общего объема предложений, что на 3% больше, чем в феврале. Это связано с действующей акцией в одном из жилых комплексов, когда при покупке квартиры, застройщик дарит "предчистовую" отделку.

По словам директора по продажам RDI Валерия Кузнецова, в марте в Химкинском районе было продано всего 134 квартиры, что составляет 57% от общего объема реализации прошлого месяца. Это наименьший показатель за год, подчеркнул В. Кузнецов.

Больше всего квартир было продано в жилых комплексах "Левобережный" и "Новокуркино" по 30 и 24 квартиры соответственно. По 3 квартиры продали в ЖК "Альфа-Центавра" и "Журавлик". Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры: всего было продано 49 квартир, из них 11 в "Новокуркино". Тем не менее, для данной локации характерен высокий уровень спроса на двух- и трехкомнатные квартиры.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Химкинском районе в марте составила 104 874 рублей, а средняя стоимость квартиры 6,912 млн. рублей, что выше на 8,5% по сравнению с февралем. С начала года цена квадратного метра выросла на 3,9%.

Самые дешевые квартиры без отделки предлагаются в ЖК "Дом у реки" за 3,116 млн. рублей (38 кв.м.), а с отделкой в ЖК "Две столицы" 3,042 млн. рублей (30 кв.м.).

Самые дорогие квартиры без отделки в ЖК "Маяк" — 14,283 млн рублей (141 кв.м.), а с отделкой в ЖК "Левобережный" — 9,093 млн. рублей (92 кв.м.), сообщает RDI.