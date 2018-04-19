ЧМ-2018: Гостиничный фонд Калининграда увеличится в 2 раза

В Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 должны открыться два брендированных международных отеля, что увеличит качественный номерной фонд города почти в два раза. По данным компании CBRE, оба проекта будут работать в среднем ценовом сегменте.

В настоящее время в Калининграде функционируют две международные гостиницы — гостиница высокой ценовой категории Radisson Blu (178 номеров) и отель эконом категории Ibis (167 номеров). Основное предложение на рынке представлено местными гостиницами. Местные отели управляются собственниками и различаются по качеству предоставляемых услуг и ценовой категории. Как сообщает CBRE, загрузка гостиниц города находится в диапазоне от 40% до 60% в зависимости от расположения гостиницы и объема номерного фонда.

По состоянию на начало 2017 года в Калининграде функционирует 51 гостиница с общим номерным фондом около 2 205 гостиничных номеров. Предложение качественных гостиничных номеров международного уровня в регионе ограничено. За последние годы на гостиничном рынке Калининграда значительно увеличилось количество небольших частных гостиниц.

По мнению экспертов, чемпионат мира по футболу, безусловно, поможет привлечь туристический поток в город, однако, важно помнить, что мероприятие продлится месяц (плюс подготовительный период), в Калининграде пройдет всего 4 матча группового этапа.