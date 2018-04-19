Средняя площадь квартир в Новой Москве увеличилась на 12%

Средняя площадь квартир в новостройках Новой Москвы в I квартале 2018 года выросла на 12% по сравнению с IV кварталом 2017 года. К такому выводу пришли аналитики ГК "А101" после изучения проектных деклараций, опубликованных в январе-марте 2018 года.

Предметом исследования были как новые проекты, выведенных на рынок в I квартале 2018 года, так и новые корпуса в проектах, вышедших на рынок ранее. Всего новые проектные декларации за рассматриваемый период опубликовали 37 застройщиков, работающих на рынке жилой недвижимости столичного региона.

По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, тенденция увеличения средней площади квартир в новых домах обусловлена растущим спросом на многокомнатные квартиры и возможностями людей их купить.

Развитие ипотечного рынка сделало квартиры в новостройках доступнее, и это отразилось на структуре спроса. С марта 2017 года ставки по ипотеке снизились в среднем на 2%, что повысило доступность жилья на 10%. Но покупатели предпочитают не снижать размер ипотечного платежа, а вместо этого купить квартиру на 10% дороже. И в большинстве случаев выбирают квартиры большей площади, отметил Дмитрий Цветов.

В то же время средняя площадь квартир в новостройках в "старых границах" Москвы и Московской области в I квартале 2018 года выросла на 6% по сравнению с IV кварталом 2017 года.

По данным экспертов ГК "А101", примерно 30% покупателей, которые приходят в офис продаж за конкретной квартирой, после просмотра всего пула квартир и ознакомления с вариантами покупки, в том числе ипотечными программами банков-партнеров, меняют свое решение в пользу большей по площади квартиры. В результате растет и средняя стоимость лота. Так, в I квартале 2018 года этот показатель увеличился на 5,5% по сравнению с IV кварталом 2017 года.