Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Средняя площадь квартир в Новой Москве увеличилась на 12%

Экономика » Недвижимость

Средняя площадь квартир в новостройках Новой Москвы в I квартале 2018 года выросла на 12% по сравнению с IV кварталом 2017 года. К такому выводу пришли аналитики ГК "А101" после изучения проектных деклараций, опубликованных в январе-марте 2018 года.

Предметом исследования были как новые проекты, выведенных на рынок в I квартале 2018 года, так и новые корпуса в проектах, вышедших на рынок ранее. Всего новые проектные декларации за рассматриваемый период опубликовали 37 застройщиков, работающих на рынке жилой недвижимости столичного региона.

По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, тенденция увеличения средней площади квартир в новых домах обусловлена растущим спросом на многокомнатные квартиры и возможностями людей их купить.

Развитие ипотечного рынка сделало квартиры в новостройках доступнее, и это отразилось на структуре спроса. С марта 2017 года ставки по ипотеке снизились в среднем на 2%, что повысило доступность жилья на 10%. Но покупатели предпочитают не снижать размер ипотечного платежа, а вместо этого купить квартиру на 10% дороже. И в большинстве случаев выбирают квартиры большей площади, отметил Дмитрий Цветов.

В то же время средняя площадь квартир в новостройках в "старых границах" Москвы и Московской области в I квартале 2018 года выросла на 6% по сравнению с IV кварталом 2017 года.

По данным экспертов ГК "А101", примерно 30% покупателей, которые приходят в офис продаж за конкретной квартирой, после просмотра всего пула квартир и ознакомления с вариантами покупки, в том числе ипотечными программами банков-партнеров, меняют свое решение в пользу большей по площади квартиры. В результате растет и средняя стоимость лота. Так, в I квартале 2018 года этот показатель увеличился на 5,5% по сравнению с IV кварталом 2017 года.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Москва площадь квартиры недвижимость Московская область рынок недвижимости
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 19.04 требовательны
Как отдохнуть
Путешествие по Мышкину с приемом во дворце
Суды
На основе выводов ОЗХО Путину надо подавать в суд
Читательский топ
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины

Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".

Началось: Армения пошла по пути Украины
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Украина
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 19.04 требовательны Соломон Соловьев Юрий Кондратьев Путешествие по Мышкину с приемом во дворце Юрий Кондратьев Любовь Степушова На основе выводов ОЗХО Путину надо подавать в суд Любовь Степушова
Комментарии
Новейшие фрегаты ВМС Франции опозорились при ударе по Сирии
Рассекречено расследование отравления Юлии Скрипаль
На основе выводов ОЗХО Путину надо подавать в суд
На основе выводов ОЗХО Путину надо подавать в суд
Опровергнуто: русские ЧВК не убивают солдат НАТО из мести
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
"Умные ракеты" Трампа прилетели в Россию
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
"Умные ракеты" Трампа прилетели в Россию
Опровергнуто: русские ЧВК не убивают солдат НАТО из мести
"Умные ракеты" Трампа прилетели в Россию
Москву очистили от зимы в рекордные сроки
Россияне не будут работать на лекарства
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Рассекречено расследование отравления Юлии Скрипаль
"Умные ракеты" Трампа прилетели в Россию
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
"Умные ракеты" Трампа прилетели в Россию
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Природа сорвала планы Латвии насчет границы с Россией
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой

Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?

Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался