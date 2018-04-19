Каждый третий продавец элитной недвижимости хочет уехать из России

Каждый третий продавец элитной недвижимости хочет уехать из России, пишет газета "Ведомости". Количество желающих продать элитное жилье в Москве с 2014 г. выросло втрое.

Как отмечают аналитики, желающих выехать за границу и по этой причине продать свое элитное жилье в Москве по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в 3 раза. Правда, в такого рода объяснении эксперты видят определенную долю лукавства. По сути, эта легенда позволяет успокоить потенциального покупателя и избежать дополнительных вопросов. Реальные причины могут быть совершенно другие — начиная от развода в семье и заканчивая финансовыми проблемами у собственника актива, пишет газета.

Средний объем предложения среди элитных квартир в Москве значительно вырос: с 987 объектов на конец 2014 г. до 2183 — на конец 2017 г. и 3075 — на 31 марта 2018 г. Если брать первый квартал 2018 г., то по данным экспертов, больше всего сделок с элитной недвижимостью было заключено в районе Хамовников (24%) и Патриарших прудов (14%), сообщают "Ведомости".