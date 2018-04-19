ЧМ-2018: аренда подмосковных особняков доходит до $150 тыс.

Стартующий в России почти через два месяца чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) вызвал интерес у богатой публики. Как пишет газета "Коммерсант", уже сейчас ставки аренды подмосковных особняков доходят до $150 тыс.

Болельщики с Ближнего Востока, из ряда стран СНГ и обеспеченных российских регионов намерены арендовать самые дорогие особняки на Рублевке и Новой Риге. Но владельцы такой недвижимости опасаются сдавать свою жилплощадь на короткое время, поэтому повышают цены в два-три раза, отмечает газета.

В апреле несколько иностранных клиентов арендовали на июнь-июль, когда будут проходить матчи ЧМ-2018, загородные дома в Подмосковье по цене $70-150 тыс. Речь идет о домах средней площадью 2 тыс. кв.м с пятью спальнями в районе Рублево-Успенского шоссе.

По данным "Коммерсанта", арендаторы планируют приехать в Москву с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет, поэтому выбор состоятельных клиентов пал на загородный рынок.

Самые дорогие объекты для аренды выбирают приезжающие на матчи ЧМ-2018 туристы из стран Ближнего Востока: в основном это представители монарших семей и крупные бизнесмены. Но есть и другая категория арендаторов. Как пишет "Коммерсант", спрос на краткосрочную элитную аренду Москвы на время ЧМ-2018 в основном формируют жители Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Иркутской области и стран СНГ, включая Казахстан, Украину.