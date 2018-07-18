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Источник Правда.Ру

Москва одобрила реновацию в рамках развития промзон﻿

Экономика » Недвижимость

Власти Москвы одобрили строительство жилья по программе реновации в рамках редевелопмента промзон, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Город получит от застройщиков промзон более 100 тыс. кв.м. жилья.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, программа реновации по сути реализуется совместно с программой развития промышленно-коммунальных зон.

"В этом году мы на заседаниях градостроительно-земельной комиссии города Москвы под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина одобрили несколько проектов развития промзон, где запланирована комплексная застройка за счет инвесторов, включая жилье для программы реновации", - отметил Константин Тимофеев.

В качестве примеров Константин Тимофеев привел проекты на ул. Люблинская, вл. 72, на Боровском шоссе, вл. 2, на ул. Вольная, 28.

"На Люблинской улице одобрено строительство 1,5 млн кв. метров, в том числе порядка 100 000 кв. метров будет предоставлено для программы реновации. На Боровском шоссе — 764 000 кв. метров, включая несколько десятков тысяч кв. метров для реновации, на Вольной — 150 000 кв. метров, в том числе 10 000 кв. метров для программы реновации", — уточнил Председатель Комитета.

При этом, за счет инвесторов в обязательном порядке предусматривается реализация мер по выводу производства с территорий промзон, подлежащих редевелопменту. Кроме того, они должны провести рекультивацию территорий, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

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Темы промзоны недвижимость строительство реновация жилья
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