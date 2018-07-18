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Больше всего нераспроданных новостроек - в САО

Экономика » Недвижимость

Наибольший объем столичных новостроек, введенных в эксплуатацию и реализуемых по договору купли-продажи, сосредоточен в САО, говорится в сообщении компании "Бон Тон".

На долю северного округа Москвы приходится 23,5% готового жилья, что по данным агентства недвижимости "Бон Тон" составляет самый высокий показатель среди прочих округов столичного мегаполиса.

По данным "Бон Тон", среди всех новостроек, реализуемых по договору купли-продажи, на ЦАО приходится 14% всего введенного предложения, на северо-восток и юго-запад Москвы - по 13,3% и 12,6% соответственно.

В остальных округах доля введенного жилья, реализуемого по договорам купли-продажи, варьируется от 12,4% в ЮАО до 2,3% в ВАО (без учета Зеленограда).

Как отмечают эксперты, 80% общей экспозиции в САО приходится на долю всего трех локаций, среди которых районы Беговой (37%), Хорошевский (26%) и Западное Дегунино (14%).

В ЦАО практически 70% объемов, реализуемых по договору купли-продажи, приходится на Пресненский район. Здесь сосредоточен комплекс с апартаментами премиум-класса в башнях Москва-Сити (Башня Федерация, Меркурий-Сити, ОКО).

В СВАО наибольшая доля предложения приходится на район Ростокино.

На юго-западе основной объем предложения, реализуемого по договору купли-продажи, сконцентрирован в таких районах, как Зюзино, Черемушки и Обручевский.

По мнению аналитиков, в условиях снижения платёжеспособности потребители взвешивают риски недостроя относительно бюджета сделки. Учитывая более высокий порядок цен, выбор нередко совершается в пользу менее дорогих предложений на этапе строительства. Как показывает статистика, порядка 20-23% площадей остаются нераспроданным после ввода в эксплуатацию, сообщает "Бон Тон".

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