Доля ритейла составляет 70% аренды складов﻿

Суммарная доля онлайн и офлайн-ритейла превысила 70% от общего количества заявок на аренду в московском регионе, сообщает пресс-служба ГК A Plus Development.

Суммарная доля онлайн и офлайн-ритейла превысила 70% от общего количества заявок на аренду, покупку и строительство в формате build-to-suit складских объектов в регионе по итогам II квартала 2018 года, отмечают эксперты. Помимо торговли драйвером рынка остается производство.

По данным ГК A Plus Development, в общей структуре спроса доля компаний ритейла и дистрибуции food составила 32,7%, ритейла и дистрибуция non-food — 21,8%, производства — 19,7%, e-commerce — 16,3%. Оставшийся спрос создали фармацевтические компании, представители логистического сектора, а также спекулятивные девелоперы.

В сегменте build-to-suit, строительства проектов под требования заказчика, более весомые позиции производителей — 27,7%. Доли представителей торгового сектора распределились следующим образом: ритейл и дистрибуция food — 35,1%, ритейл и дистрибуция non-food — 17,2%, e-commerce — 13,4%.

Наиболее востребованными по площади в столичном регионе стали небольшие проекты от 10 до 25 тыс. кв.м, их доля составила 43,3% от общего количества заявленных.

По словам директора по развитию ГК A Plus Development Вячеслава Зелепуги, небольшие объекты предпочитают строить производители.

"Сегодня производственное предприятие — это современная технологическая линия, вокруг которой фактически возводится само здание. Поэтому в большинстве случаев большая площадь не требуется", — подчеркнул Вячеслав Зелепуга.