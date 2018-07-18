В I полугодии 2018 г. объем сделок с офисной недвижимостью составил 661,1 тыс. кв.м площадей, говорится в исследовании компании Colliers International.
Как отмечают эксперты, в I полугодии 2018 г. в сегменте офисной недвижимости в Москве было арендовано и куплено 661,1 тыс. кв.м, что составляет 50% объема арендованных и купленных площадей за весь 2017 г., а также в 1,2-1,8 раз больше, чем за первые полугодия 2014-2017 гг.
По мнению аналитиков, оживление на рыке в первую очередь связано с увеличением активности российских компаний в части переездов в новые офисы и консолидации существующих подразделений.
По данным Colliers International, среди ТОП-10 крупнейших сделок по новой аренде и покупке офисных помещений первого полугодия 2018 г. нет ни одной зарубежной компании.
Крупнейшие новые сделки в I полугодии 2018 г.
|
КОМПАНИЯ
|
БЦ
|
АДРЕС
|
ТИП СДЕЛКИ
|
ПЛОЩАДЬ, М2
|
Аэрофлот
|
Альфа Арбат Центр
|
Арбат ул., д. 1
|
Аренда
|
18 450
|
Банк "ЗЕНИТ"
|
Лотос
|
Одесская ул., д. 2
|
Покупка
|
12 830
|
Ozon
|
Башня на Набережной
|
Пресненская наб., д. 10
|
Аренда
|
11 220
|
X5 Retail Group
|
Оазис
|
Коровий Вал ул., д. 5
|
Аренда
|
9 700
|
Банк "Российский капитал"
|
Воздвиженка
Центр
|
Воздвиженка ул.,
д. 10/2
|
Аренда
|
7 180
|
АО "Стройтрансгаз"
|
Квадрат
|
Верейская ул., д. 11
|
Аренда
|
4 860
|
Wildberries
|
Куликовский
|
Ленинская слобода ул., д. 26
|
Аренда
|
4 580
В то время как российские компании предпочитают старым офисам переезд в новые, зарубежные компании проявляют активность в пересогласовании условий и продлении договоров аренды: доля зарубежных компаний в общем объеме этих сделок по итогам I полугодия 2018 г. составила 90%, подчеркивают эксперты Colliers International.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Дело о хищении $1,5 млрд, неуплате налогов в РФ и США Уильямом Браудером может уничтожить репутацию оппонентов Трампа, а некоторых и вовсе отправить в тюрьму.