Объем сделок с офисами увеличился в 2 раза

В I полугодии 2018 г. объем сделок с офисной недвижимостью составил 661,1 тыс. кв.м площадей, говорится в исследовании компании Colliers International.

Как отмечают эксперты, в I полугодии 2018 г. в сегменте офисной недвижимости в Москве было арендовано и куплено 661,1 тыс. кв.м, что составляет 50% объема арендованных и купленных площадей за весь 2017 г., а также в 1,2-1,8 раз больше, чем за первые полугодия 2014-2017 гг.

По мнению аналитиков, оживление на рыке в первую очередь связано с увеличением активности российских компаний в части переездов в новые офисы и консолидации существующих подразделений.

По данным Colliers International, среди ТОП-10 крупнейших сделок по новой аренде и покупке офисных помещений первого полугодия 2018 г. нет ни одной зарубежной компании.

Крупнейшие новые сделки в I полугодии 2018 г.

КОМПАНИЯ БЦ АДРЕС ТИП СДЕЛКИ ПЛОЩАДЬ, М2 Аэрофлот Альфа Арбат Центр Арбат ул., д. 1 Аренда 18 450 Банк "ЗЕНИТ" Лотос Одесская ул., д. 2 Покупка 12 830 Ozon Башня на Набережной Пресненская наб., д. 10 Аренда 11 220 X5 Retail Group Оазис Коровий Вал ул., д. 5 Аренда 9 700 Банк "Российский капитал" Воздвиженка Центр Воздвиженка ул., д. 10/2 Аренда 7 180 АО "Стройтрансгаз" Квадрат Верейская ул., д. 11 Аренда 4 860 Wildberries Куликовский Ленинская слобода ул., д. 26 Аренда 4 580

В то время как российские компании предпочитают старым офисам переезд в новые, зарубежные компании проявляют активность в пересогласовании условий и продлении договоров аренды: доля зарубежных компаний в общем объеме этих сделок по итогам I полугодия 2018 г. составила 90%, подчеркивают эксперты Colliers International.