Средняя ставка аренды склада self storage в Петербурге на текущий момент составляет 1 250 руб. за кв.м в месяц, сообщает компания JLL.
В ставку включены:
- климат-контроль и вентиляция для отапливаемых складов;
- круглосуточная охрана, видеонаблюдение и доступ к ячейке по пропуску;
-парковка, пандусы для погрузки/разгрузки. Дополнительно возможны услуги погрузчика, доставки.
Как отмечают эксперты, средняя площадь склада индивидуального хранения в Санкт-Петербурге менее 5 кв.м, заполняемость которых близка к 100%.
Аналитики подчеркивают, что формат self storage отличается от формата склада ответственного хранения и не предполагает опись имущества, а также ответственность за его сохранность.
Операторы предоставляют услуги контроля доступа и определенного температурного режима. Складские комплексы оборудованы системами контроля и безопасности боксов, а также противопожарной системой.
Складские комплексы оборудованы системами контроля и безопасности боксов, а также противопожарной системой.
Как говорится в сообщении JLL, в Петербурге Рынок self storage в Санкт-Петербурге находится на начальной стадии. Опираясь на историю развития европейского рынка за последние 20 лет, емкость рынка self storage в Санкт-Петербурге в долгосрочной перспективе можно оценить в 300 тыс. кв.м.
По прогнозам экспертов, резкого роста рынка self storage в ближайшем будущемв в Санкт_Петербурге не ожидается, хотя количество объектов будет расти.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.