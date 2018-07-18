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Источник Правда.Ру

Ставка аренды self storage в Петербурге — 1 250 руб. за кв.м

Экономика » Недвижимость

Средняя ставка аренды склада self storage в Петербурге на текущий момент составляет 1 250 руб. за кв.м в месяц, сообщает компания JLL.

В ставку включены:

 - климат-контроль и вентиляция для отапливаемых складов;

 - круглосуточная охрана, видеонаблюдение и доступ к ячейке по пропуску;

 -парковка, пандусы для погрузки/разгрузки. Дополнительно возможны услуги погрузчика, доставки.

Как отмечают эксперты, средняя площадь склада индивидуального хранения в Санкт-Петербурге менее 5 кв.м, заполняемость которых близка к 100%.

Аналитики подчеркивают, что формат self storage отличается от формата склада ответственного хранения и не предполагает опись имущества, а также ответственность за его сохранность.

Операторы предоставляют услуги контроля доступа и определенного температурного режима. Складские комплексы оборудованы системами контроля и безопасности боксов, а также противопожарной системой.

Складские комплексы оборудованы системами контроля и безопасности боксов, а также противопожарной системой.

Как говорится в сообщении JLL, в Петербурге Рынок self storage в Санкт-Петербурге находится на начальной стадии. Опираясь на историю развития европейского рынка за последние 20 лет, емкость рынка self storage в Санкт-Петербурге в долгосрочной перспективе можно оценить в 300 тыс. кв.м.

По прогнозам экспертов, резкого роста рынка self storage в ближайшем будущемв в Санкт_Петербурге не ожидается, хотя количество объектов будет расти.

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Темы недвижимость аренда склада строительство Санкт-Петербург
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