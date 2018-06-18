ЧМ-2018: Россия потратила на чемпионат 680 млрд рублей

Россия потратила на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу более 680 млрд руб. ($11,6 млрд), сообщает консалтинговая компания JLL.

Как отмечают эксперты, по последней доступной оценке организационного комитета, на апрель 2018 г. финальные расходы составили 683 млрд руб. Финальные расходы на 19 млрд руб. превысили сумму, которую планировалось потратить в 2013 г.

По данным JLL, большая часть средств — 437,8 млрд руб. (71%) — была выделена из госбюджета. Основной объем инвестиций пришелся на спортивные объекты, чья совокупная стоимость составила 265 млрд рублей.

В среднем в каждый стадион было вложено 20,3 млрд рублей. Всего к ЧМ-2018 построено и отремонтировано 12 стадионов в 11 городах и 95 тренировочных площадок, говорится в сообщении компании JLL.

Затраты на транспортную инфраструктуру составили 228 млрд рублей. В частности, с нуля был построен аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону, 12 авиаузлов в других городах были расширены. Также реконструированы и модернизированы 20 железнодорожных вокзалов и станций, отмечает JLL.