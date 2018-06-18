Дальнее Подмосковье больше всего подешевело за год﻿

За год отмечено снижение средней удельной цены предложения во всех локациях области, кроме ближнего юга, где изменения незначительны. По данным компании "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", наибольшее падение с прошлого мая отмечено на дальнем западе, севере и востоке Московской области -на 6,1%, 6% и 5,9% соответственно.

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", в мае значительных изменений на рынке недвижимости Подмосковья не произошло. Средняя цена кв. метра составила 80,35 тыс. рублей, объем предложения — 50,75 тыс. квартир.

По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Татьяны Саксонцевой, объем предложения по итогам мая в Московской области сократился на 2% по сравнению с апрелем 2018 года и составил 50,750 квартир.

Доля нового предложения составила 17%, что на 5% меньше, чем в апреле, подчеркнула Татьяна Саксонцева.

На данный момент средняя удельная цена предложения в Подмосковье находится примерно на уровне весны 2012 года — то есть совпадает с данными шестилетней давности.

Наибольшая средняя стоимость квадратного метра снова фиксируется в западных районах Подмосковья, которые расположены рядом с Москвой — это значение составляет 99,4 тыс. рублей за кв. метр.

Самым бюджетным по-прежнему остается юго-восточное направление — средняя цена метра там составляет 43,4 тыс. рублей. При этом по всем направлениям и удаленности за год цены снизились, кроме ближнего юга, отмечают эксперты.