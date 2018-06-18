Число покупок в новостройках в мае выросло на 50%

С начала 2018 года количество таких сделок по ДДУ составило 28,3 тыс. Это больше, чем за весь 2015 и докризисные 2013 и 2014 годы, сообщает компания "Метриум".

Впервые за пять лет покупательская активность на рынке столичных новостроек в мае не снизилась, а усилилась по сравнению с апрелем. За месяц число сделок выросло на 3%, хотя в предыдущие годы количество ДДУ в мае снижалось обычно на 10-20% из-за начала отпускного сезона и длинных праздников.

Как отмечают эксперты, в мае число договоров долевого участия в Москве достигло пика с начала 2018 года. В последний месяц весны столичный Росреестр зарегистрировал 6,3 тыс. ДДУ, что на 51% больше, чем в мае 2017 года.

По данным "Метриум", с начала 2018 года количество таких сделок составило 28,3 тыс. Это больше, чем за весь 2015 и докризисные 2013 и 2014 годы. По сравнению с январем-маем прошлого года спрос вырос на 43%.

В годовом выражении рынок ипотеки в Москве продолжает демонстрировать беспрецедентно стремительный рост. По сравнению с прошлым маем число ипотечных сделок увеличилось на 73%, а за первые пять месяцев — на 82%. С начала года, подсчитали в "Метриум", для покупки жилья в столице привлекли 30,4 тыс. ипотечных кредитов, что составляет 56% от общего числа ипотек в 2017 году.

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, в середине лета число сделок все-таки может несколько сократиться или хотя бы стабилизироваться на сегодняшнем уровне, потому как на этот период приходится самый разгар отпускного сезона в отличие от мая, когда он только стартует.

Однако в августе, как показала практика прошлых лет, спрос вновь может вырасти, причем резко, подчеркнула Наталья Круглова.