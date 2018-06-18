Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" планируется запустить в конце августа — начале сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В конце августа — начале сентября мы хотим сдать радиус Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки". Это сразу семь станций, в таком количестве одновременно Москва не сдавала метро ни разу последние 20 лет", — сказал Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что протяженность строящегося участка и большое количество станций являются основной сложностью для метростроителей.
"При этом участок уже в высокой степени готовности, две станции — "Мичуринский проспект" и "Рассказовка" передаются эксплуатирующим службам метрополитена. У них впереди тоже большая работа — нужно провести инженерные испытания, обкатать, обжить такое грандиозное подземное пространство", — пояснил Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса напомнил, что участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью 14,2 км включает в себя семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".
Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 20 станций метро, восемь станций уже запущено.
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