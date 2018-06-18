Стройкомплекс Москвы реализует еще 54 ТПУ

В столице проектируются и строятся 54 различных по масштабу траснпортно-пересадочных узла (ТПУ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Все запланированные 54 ТПУ уже "поставили на ноги" — они или проектируются, или строятся. Основная задача этих транспортных хабов состоит в обеспечении максимально комфортной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой", — сказал М. Хуснуллин.

Он отметил, что первый узел, где люди смогут пройти в одном закрытом контуре и на станцию Московского центрального кольца (МЦК), и в метро, откроется в следующем году на базе станции "Нижегородская". М. Хуснуллин напомнил, что в столице реализуется программа по строительству 250 ТПУ, в том числе 150 — капитальных. Для возведения объектов ТПУ инвесторы привлекаются через аукционы.

Ранее первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев сообщал, что к реализации 16 коммерческих проектов в составе ТПУ уже привлечены инвесторы.

"В этом году предполагается подготовить проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов будут направлены на публичные слушания. При этом, на открытый электронный аукцион для привлечения частных инвестиций планируем выставить 10 коммерческих проектов в составе транспортных хабов", — заявлял А. Суниев.