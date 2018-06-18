Москва обустроит еще 11 км веломаршрутов

Не менее пяти новых веломаршрутов протяженностью 11 км организуют в столичных парках до конца года. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник.

"В городе реализуется большая программа по улучшению велосипедной инфраструктуры. К нам в комитет постоянно приходят новые проекты на проработку и утверждение. К настоящему времени на 2018 год утверждена организация пяти велосипедных маршрутов протяженность 11 км", — сказала Ю. Княжевская.

По словам главы Москомархитектуры, количество маршрутов и их протяженность по мере необходимости и работам по реализации проектов может вырасти.

Юлиана Княжевская в частности отметила, что проекты велодорожек утверждены в парках им. С. Федорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, а также в парковых зонах в долине реки Битцы и вдоль линии метро между станциями "Филевский парк" и "Багратионовская".

В настоящее время протяженность велодорожек в столице достигла 773 км, подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.