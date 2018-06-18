Испытания материалов для новостроек поведут 16 тыс. раз

В этом году планируется провести более 16,5 тысяч испытаний материалов, применяемых при строительстве и исследований возведенных конструкций. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгосстронадзора Сергей Музыченко в понедельник.

"В этом году стоит задача выполнить 16,5 испытаний материалов и конструкций на стройках, из них 3,5 тысяч — на новостройках реновации", — отметил С. Музыченко. По его словам, также будет проведено 51 испытание на строящихся в столице зданиях по оценке их энергоэффективности.

Заместитель председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы Сергей Музыченко подчеркнул, что эти работы проводятся силами ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" (ЦЭИИС), подведомственного Мосгосстройнадзору.

В настоящее время "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" может проводить 367 таких видов испытаний как прочность и токсичность материалов, уровень шума и загрязнения при работах и др. Для этого используется более 800 единиц современного высокоточного оборудования.