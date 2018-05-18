Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину назначить губернатора Тюменской области Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ.
В пятницу президент РФ Владимир Путин согласился со всеми предложениями вице-премьера Дмитрия Медведева по кадровому составу нового правительства, в том числе с назначением главой Минстроя В.Якушева. Ранее руководителем ведомства был Михаил Мень. Три дня назад - 15 мая - Д.Медведев на встрече с президентом представил предложения по новой структуре федеральных органов исполнительной власти. В этот же день указом главы государства она была утверждена, в новой структуре правительства будет 10 вице-премьеров и 22 министерства.
По сообщению официальных источников, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства было несколько претендентов, но кандидатура Якушева была наиболее очевидной.
Губернатора Якушева могут поставить в прямое подчинение курирующему строительство вице-премьеру Виталию Мутко.
Напомним, губернатор Тюменской области Владимир Якушев сменил на посту Сергея Собянина, ныне мэра Москвы. До этого Якушев исполнял обязанности главы города Тюмени.
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